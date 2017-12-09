Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin baharda Aydın ziyaretinde 'Milyarlık yatırım geliyor Söke'ye, çok yakın zamanda adını duyacaksınız' diyerek müjdesini verdiği yatırımı Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KİPAŞ Holding yapacak ve Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olacak.
2014'te üretime başlayan ve Türkiye'nin en büyük kâğıt fabrikalarından biri olan KİPAŞ Kağıt Sanayi ile sektöre girdiklerini belirten Sinem Öksüz Dedebayraktar, Söke'de atık kâğıtlardan üretim yapacak fabrikanın inşasının hızla devam etiğini ve 2019'un sonunda üretime almayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'nin büyümesini ve yerli yatırımları desteklediklerini ifade eden Sinem Öksüz Dedebayraktar, Avrupa'nın en büyüğü olacak fabrikanın 2018'in en büyük özel sektör yatırımı olarak öngördükleri ifade ederek şöyle konuştu:
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar
BOZÜYÜK'E 40 MİLYON EURO'LUK FABRİKA
KİPAŞ Holding'in kağıt sektöründeki yatırımlarının Aydın ile sınırlı olmadığını da belirten Sinem Öksüz Dedebayraktar, "Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni yatırım olarak son teknoloji ile oluklu mukavva ve kutu fabrikası kuruyoruz. Yaklaşık 40 milyon Euro'ya mal olacak fabrikamızın açılış tarihi Eylül 2018 olarak ön görülmekte olup bir bölümünü Mayıs 2018'de devreye girecek ve oluklu mukavva pazarında yer alacağız" dedi.
Yeni yapılacak fabrikaların Kahramanmaraş'taki mevcut fabrika gibi atık kâğıt kullanarak kâğıt üretimi yapacağını belirten Dedebayraktar, bu anlamda halktan geri dönüşüme destek istedi. Geri dönüşümlerin atıkların yerinde ayrıştırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Dedebayraktar, şöyle konuştu:
"Bu konuda herkesin bilinçlenmesi lazım çöpe attığınız ürünlerin sadece çevreye zararı olmuyor aynı zamanda ekonomiye de bir zarar. Bizlerin ham maddesi yok oluyor o şekilde de düşünmek gerekiyor. Maalesef bu bilinç konusunda çok zayıfız. Türkiye'de Marmara en bilinçli ülke olarak görülüyor şu anda. Ama Anadolu'ya doğru gittiğinizde toplanma miktarı gittikçe tabi düşüyor. Yeni yatırımlarımızla birlikte bunların da artacağını öngörüyoruz. Bu konuda da destek istiyoruz her zaman için."
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