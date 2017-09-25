Kırgın Çiçekler 90. bölüm fragmanı ve özeti

Kırgın Çiçekler 90. bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. 90. bölümde Serkan ve Cemre'nin üzüntülü anları yaşanır. Kırgın Çiçekler 90. bölümde neler yaşanacak? İşte 90. bölüm özeti ve fragmanı...

KIRGIN ÇİÇEKLER 90. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kırgın Çiçekler 90. bölümde heyecan aynı seviyeden devam ediyor. Serkan Cemre'ye romantik bir akşam planı hazırlar. Bu romantik akşam Serkan'ın bayılmasıyla son bulur. Cemre ambulans çağırıp Serkan'ı hastaneye yetiştirir. Doktor, Serkan'a kanser teşhisi koyunca Cemre yıkılır.

Feride, komiser Ali'nin ısrarı üzerine karakolda çocuk şube için danışmanlık yapar. Yeni gelen dava herkesin kanını dondurur. Güney, Zehra'ya daha fazla dayanamayıp evde hareketli anlar yaşar. Kader, kendisini savunmayan Meral'i kardeşlikten siler. Sadri Bey'in yeğeni Ejder eve yerleşir. Meral için zor günler başlar. Ejder, Meral'den şüphelenerek geçmişini araştırmaya başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

İpek Karapınar (Feride)

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

Gökçe Akyıldız (Songül)

Hazar Motan (Cemre)

Çağla Irmak (Kader)

Aleyna Solaker (Meral)

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 90. bölüm

Kırgın çiçekler oyucuları