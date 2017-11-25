Kış lastiği uygulamasında geri sayım! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Bu tarih itibarıyla kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanacak 625 liralık ceza, 1 Ocak 2018'den itibaren 715 lira olacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.
YOLA DEVAM EDEMEYECEKLER
Kurala uymayan araçların işletmecilerine uygulanan 625 liralık cezanın Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
Ekipler, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
KIŞ LASTİĞİNİN FİYATI 500 İLA 1000 LİRA ARASINDA
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, kar yağışıyla kış mevsiminin kendini göstermeye başladığını belirterek, vatandaşların kış lastiklerini bir an önce taktırmalarını tavsiye etti.
Trafik kazalarına sebebiyet veren unsurların başında lastiklerin geldiğini vurgulayan Erkoç, "Kış aylarındaki trafik kazaları da çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerden kaynaklanır. Mevsimine göre yaz ve kış lastiği kullanmak lastiklerinizin kilometre performansını da artırır." dedi.
Erkoç, 500 lira ile bin lira arasında satılan kış lastiklerinin üretim tarihlerine de bakılması gerektiğini bildirdi.
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