Kişi başı harcamanın açık ara farklı olduğu tek şehir

Mastercard'ın 9 yıldır yayımladığı ve tüm dünyada 132 şehri kapsayan, “Hedef Şehirler Endeksi” raporuna göre turizmdeki gelişmeden en büyük payı alan şehir Dubai. Ortadoğu'da ticaretin merkezi haline gelen Dubai, elde ettiği turizm geliri ve çektiği turist sayısı ile de göz kamaştırıyor.

Rapora göre Dubai'nin 2016 yılında elde ettiği turizm geliri 28.5 milyar dolar. Dubai bu rakamla en yakın rakibi olan New York'u neredeyse ikiye katlıyor.

New York'ta bu yıl sonu itibariyle beklenen turizm geliri 17 milyar dolar. New York'u 16 milyar dolarla Londra takip ediyor. Ancak Londra, turizm geliri en yüksek 20 kent içerisinde turist sayısının düşmesinin beklendiği tek şehir. Tahminler Londra'daki toplam turist sayısının 2017 sonunda 20166 yılına göre yüzde 4.9 düşeceği yönünde.

Listenin dördüncü sırasında 15.7 milyar dolarla Singapur yer alıyor. Beşinci sıradaki şehir ise 14.1 milyar dolarla Bangkok.

KİŞİ BAŞI HARCAMALARDA DA AÇIK ARA LİDER

Kişi başı harcamaya bakıldığında da Dubai açık ara lider görünüyor. Geçen sene 14.9 milyon kişinin ziyaret ettiği şehirde kişi başı turizm harcaması 1912 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kişi başı harcamada Dubai'ye en yakın kent 1338 dolarla New York olurken, onu 1198 dolarla Singapur takip etti.

Toplam turizm gelirinde ilk 10'a giremeyen Barcelona, kişi başı harcamada ise 1064 dolarla dördüncü sırada. Tokya 1015 dolarla Amsterdam'ı izliyor.

Toplam gelirde 102uncu sırada bulunan İstanbul ise kişi başı harcamada 633 dolarla daha geriye düşüyor.

MasterCard

Hedef Şehirler Endeksi

turizm harcamaları

kişi başı turizm harcamaları