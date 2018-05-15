Ağar, yaptığı açıklamada, kamudaki taşeron işçileri kadroya alan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve çok önemli bir adım olarak nitelendirdiklerini söyledi.

KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin kapsam dışında kalmasının düzenlemenin en tartışılan kısmı olduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:

"KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin toplam sayısı 70 bin civarında. 900 bin kişinin kadro düzenlemesinden yararlandığı yerde 70 bin çalışanın kadroya alınmamasını doğru ve adil bulmak mümkün değil. Bu nedenle kamudaki 900 bin taşeron işçiye kadro veren hükümet, KİT'lerdeki 70 bin çalışanı da bir an evvel kadroya almalıdır. Madem reform niteliğinde bir düzenleme yapıldı, bu mağduriyetlerin gölgesinde bırakılmasın."

"İşçiler kadro beklentisiyle yatıp kalkıyor"

Hükümet yetkililerinin KİT'lerdeki çalışanlara Hazine'nin kadro vereceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Ağar, açıklamaların üzerinden iki aya yakın süre geçmesine rağmen somut bir adımın atılmadığını söyledi.

KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin gözünün kadro düzenlemesinde olduğunu ifade eden Ağar, "Karayollarında anahtar teslimi işlerde çalışan binlerce işçi kadro beklentisiyle yatıp kadro beklentisiyle kalkıyor. Bu çalışanların talepleri ve mağduriyetleri yetkililerce dikkate alınmalı. Nihayetinde taşeron işçilerin kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların da kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." dedi.