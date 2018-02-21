HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir restoranda romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta gazetecilere poz verdi. Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde bir röportajda eşi için “Benim en büyük şansım” demişti.





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