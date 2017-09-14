Rol aldığı dizi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl sinemaya ağırlık verecek. Yurt içi ve dışında birçok ödül alan ‘Kelebeğin Rüyası’ filminin ardından dört yıl beyazperdeye ara veren oyuncunun yeni projesinin detayları belli olmaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri Büşra Develi oldu. Son olarak ‘Fi’ dizisinde rol alan Büşra Develi’nin rolü için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Film için daha önce Meryem Uzerli, Seranay Sarıkaya, Büşra Pekin ve Hande Soral’ın da adları konuşulmuştu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA BORA EGEMEN OTURUYOR

Hüzünlü bir baba-oğul hikayesinin anlatılacağı filmin yönetmeni Bora Egemen. Çekimler Ekim'de Kaş'ta başlayacak. 2007'de 'Amerikalılar Karadeniz'de 2' ve 2013'te 'Kelebeğin Rüyası'nda oynayan Kıvanç Tatlıtuğ yeni filminde ağlatacak.

Büşra Develi

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