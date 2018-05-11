HT Magazin'de yer alan habere göre, Vakıflar Haftası kapsamında her yıl sanat etkinliklerine sahne olan sinagogda konser öncesi bir de sergi açılışı var.



Küratörlüğünü Dalia Maya’nın yaptığı ‘Edirne’de Karşılaşmalar’ başlıklı sergi, Edirne kadınlarını konu alıyor.

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