Klavye Delikanlıları 6. bölüm izle! Yeni nesil gençler bir arada

Klavye Delikanlıları 6. yeni bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Süreç Film // Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, genel yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı Klavye Delikanlıları’nın 6. bölümünde Klavye Delikanlıları’nın yeni nesil gençlikle sınavı nasıl geçecek? İşte Klavye Delikanlıları 6. bölüm fragmanı ve özeti...

KLAVYE DELİKANLILARI 6. BÖLÜM: YENİ NESİL GENÇLER BİR ARADA

Klavye Delikanlıları’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde; Sosyal Medya Olimpiyatları yeni nesil gençleri bir araya getiriyor. Komiser Cevdet ve Komiser Sibel’in işbirliğiyle yakalanan Kerem, panik ataklar geçirse de durumu kurtarmak için çabalamakta, Selen ise Kerem’i tamamen kaybettiği gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır. Bütün aksiliklere rağmen sıkı bir şekilde Sosyal Medya Olimpiyatları’na hazırlanmaya devam eden ekibimiz, yarışma için birbirinden eğlenceli kategoriler bulmaya ve sponsor aramaya etmektedir.

Bu sırada Bayram ve Seyran da birbirlerine meydan okudukları riskli bir yarışa girmişlerdir; Kokoreç ve midye! Hiko Dayı, Nergis’in ev işlerine yardım etmeye çalışırken mahalleye neden geri döndüğünü öğrenip allak bullak olur. Seçici bir şekilde Sosyal Medya Olimpiyatları için başvuruda bulunan gençlerle ilgilenen Kuzen Volki ise hayatında hiç tatmadığı bir hisle tanışacaktır. Yarışmayı kazanmak için tüm şartları ayarladığını düşünen Klavye Delikanlıları’nın yeni nesil gençlikle sınavı nasıl geçecek? Bu bölümde de aksiyon ve eğlence yine ekibimizle beraber olacak...

“Klavye Delikanlıları”nın merakla beklenen altıncı bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Klavye Delikanlıları 6. bölüm 2. fragmanı

Klavye Delikanlıları 6. bölüm fragmanı

Klavye Delikanlıları’nda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyor.

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Klavye Delikanlıları

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Klavye Delikanlıları 6. bölüm