Klavye Delikanlıları 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Zengin oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin fenomen dizisi Klavye Delikanlıları'nın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Klavye Delikanlıları yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Klavye Delikanlıları 8. bölüm 2. fragmanı...
Show TV'nin eğlenceli dizisi Klavye Delikanlıları’nın 8. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Volki sevgilisi Cansu’yu ekiple tanıştırmak isterken, Kerem ve Selen’i de barıştırmanın yollarını arıyor.
Veli Dayıoğlu’nun istediği Selen çareyi Kerem’e kaçmakta buluyor. Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini her Pazar ekrana taşıyor.
Klavye Delikanlıları’nın Pazar akşamı ekrana gelecek 8. bölümünde;
Hiko dayı yıllardır görmediği kızı Cansu ile karşılaşmak için doğru zamanı bekliyor, kendi içinde gelgitler yaşıyordur. Seyran'a ilan-ı aşk eden Bayram sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için ilk adımı atmış, Selen'den umduğunu bir türlü bulamayan Veli Dayıoğlu çareyi hacı hoca işlerine girmekte bulmuştur.
Komiser Cevdet ve Sibel emniyetin içindeki köstebeği araştırırken, Güneş ve köstebek 2 sırra kadem basmıştır. Selen'in ihaneti ile sarsılan Kerem, annesi Semiha'nın gelin adayları ile bir bir görüşüp neye uğradığını şaşırmış ve her birinden koşarak uzaklaşmıştır. Kuzen Volki, ufak bir oyun oynayarak Selen ve Kerem'in arasındaki buzları az da olsa eritmiş, sevdiceği Cansu'yu ekibin geri kalanıyla nihayet tanıştırıp kaynaşma çalışmalarını başlatmıştır.
Mahalleliden cesaret alan Hiko dayı sonunda Cansu ile tanışmak için kolları sıvar ve akşam için meyhanede yer ayırtır. Seyran'ı ailesiyle tanıştıracak olan Bayram ve annelerinin doğum gününü unutmayan Kerem ile Tahir'in de adresi aynı meyhane olacaktır. Bütün ekip tesadüfen de olsa aynı ortamda buluşur. Kızıyla tanışmak üzere meyhanede bekleyen Hiko dayı, aile arasında duygusal bir akşam planlasa da tesadüfler peşini bırakmayacaktır. Ekibimizi yine büyük sürprizler bekliyordur.
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