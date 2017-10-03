Klavye Delikanlıları oyuncuları kimlerdir? Klavye Delikanlıları oyuncu kadrosu!

SHOW TV'de bu akşam ekrana gelecek olan Klavye Delikanlıları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor ve diziyi bekleyen vatandaşlar merakla "Klavye Delikanlıları oyuncuları kimlerdir?" diye araştırıyor. İşte Klavye Delikanlıları oyuncuları ve detaylar...

KLAVYE DELİKANLILARI OYUNCULARI

Rasim Öztekin (Hiko Dayı karakteri)

Kaan Yıldırım (Kerem Tanrıverdi karakteri)

Uraz Kaygılaroğlu (Kuzen Volki karakteri)

Vildan Atasever (Seyran karakteri)

Ali Barkın (Bayram Şeker karakteri)

Selen Seyven (Selen karakteri)

Seray Sever (Güneş Kirte karakteri)

Sinan Çalışkanoğlu (Veli karakteri)

Gül Onat (Semiha Tanrıverdi karakteri)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil Şeker karakteri)

Filiz Taçbaş (Neriman Şeker karakteri)

İpek Tenolacay (Nergis karakteri)

Mert Asker (Tahir Tanrıverdi karakteri)

Klavye Delikanlıları

Klavye Delikanlıları oyuncuları

Klavye Delikanlıları oyuncu kadrosu