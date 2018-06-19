Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’na göre Türkiye’nin en itibarlı markası 7’nci kez Koç Holding olurken, 2’nci sırada Arçelik, 3’üncü sırada ise Ülker yer aldı. İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen araştırma, 1 Şubat ile 30 Nisan 2018 arasında bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi (CATI) ile 5 bin kişi aranarak Türkiye çapında gerçekleştirildi. 26 ilde yaklaşık 80 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı.

ÖDÜLLER TEMMUZDA

Gazete Habertürk'ün haberine göre araştırmada, holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçümlendi. Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincileri ödüllerini temmuz ayında alacak.