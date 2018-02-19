Barcelona Futbol Kulübü ile ikinci üç yıllık sponsorluk anlaşmasını imzalayan, yeni dönemde sponsorluğun kapsamını genişleten Beko, bu dönemden bilinirliğini önemli ölçüde artırarak çıktı. Dünyanın en büyük beyaz eşya markalarından biri olan Beko sadece üç yılda bilinirliğini yüzde 54’ten yüzde 67’ye çıkardı. Belki de yıllar sürecek bir artış oranı sadece üç yılda yakalandı.

Peki bunu nasıl değerlendirmek gerek?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, hem kulübü hem de holdingi mutlu eden bu anlaşmanın sonuçlarını anlattı. Bilinirliğin 13 puan artmasının yanı sıra tüm pazarlarda Beko ürünlerini tercih etme oranı da yüzde 8.5’ten 13.5’e çıkmış. Fenerbahçe ile futbol dünyasının, Koç Holding ile de ekonominin dinamiklerini bilen Koç, “Sadece bir sponsor olarak değil iş dünyasından biri olarak da Barcelona çok ilham verici” dedi. Koç, spor kulübü sponsorluğunun ‘müthiş bir çarpan etkisi’ olduğunu söyleyerek devam etti değerlendirmesine:

“Dört yıl önce sponsorluk imzasını atan Mustafa Bey’in hayali globalleşmekti. Onun için sponsorluğu uzatıp kapsamını da genişlettiğimiz için mutluyuz. Bizim sponsorluğumuz takıma şans getirdi. Beko da küresel görünürlüğünü büyüttü son 3 yıl içinde.”

Gazete Habertürk'ten Esen Evran’ın da bulunduğu basın grubuyla bir araya gelen Ali Koç , Barcelona için “Çok farklılar, tüm sponsorlarını el üstünde tutuyorlar. Kral gibi hissettiriyorlar” dedi.

Türkiye’de spora olan sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığından yakınan Ali Koç, “Bunun muhtelif nedenleri var. Ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkarttığımız zaman bence bu sorunları daha iyi çözebileceğiz. Bugün Türkiye’de bir marka ‘Bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa benim markam zarar görür’ diyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz” yorumunu yaptı.

TEKNOLOJİNİN YIKICI ETKİSİNDEN KORKUYORUM

Ali Koç ile Türkiye’deki işsizlik sorunu üzerine de konuştuk. Orada da yaklaşımı teknolojinin istihdama etkisi üzerine yoğunlaştı. İşsizliğin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu vurgulayıp şöyle konuştu: “Gelecekte teknolojinin yıkıcı etkisinden korkuyorum. Bu sorunu çözecek bir tılsım yok, bu bütün dünyanın sorunu. Genç işsizliği İspanya’da yüzde 25 seviyelerinde. Bizdeki durum çok daha iyi. Ama bizim gibi ülkeler için çok daha zor çünkü her sene 1-1.5 milyon kişi istihdam piyasasına giriyor. Sürekli büyümemiz lazım.”

İŞ VE YATIRIM ARACI OLDU

İngiltere alt liginden kulüp satın alan yatırımcılar olduğunu anlatan Ali Koç, “Bizim öyle bir niyetimiz yok ama şu anda 2. ve 3. liglerden takımlar alıp üst liglere taşıyarak gelir elde eden yatırımcılar var. Bir yatırımcı 3. ligden bir takım almış. 2. lige çıktığın zaman 40 milyon dolar alıyorsun. Buna bir iş, bir yatırım olarak bakıyorlar” dedi.

‘BANGIR BANGIR ABD PAZARINA GİRİYORUZ’

Ali Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, “Dünyanın en zor pazarı ABD’ye bangır bangır giriyoruz. ABD’ye doğu yakasından girdik. Orada da bu tür anlaşmalarla tüm dünyada yüzde 20 ciro artışı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarla birkaç tane daha Arçelik yaratacağız” dedi. Barcelona Kulübü Vakfı’nın gelirlerinden bahsederken, “Her futbolcunun kontratında gelirinin yüzde 0,5’ini sosyal sorumluluklara ayırması şartı var. Hatırlarsınız, bizim şirketlerde de yüzde 0.5 ila yüzde 2 arasında vergi sonrası kârdan Vehbi Koç Vakfı’na hibe oluyor” diye konuştu. Tüketicinin yüzde 67’sinin sosyal bir misyon taşıyan markalara daha çok değer verdiğini vurgulayan Koç, “İşte Barcelona ile işbirliğinde televizyon reklamlarıyla verilen ‘Şampiyon Gibi Beslen’ kampanyası da bu sosyal fayda stratejisinin ürünü. Çocuk obezitesi tüm dünyada artıyor” dedi.

Çocukların annebabalarının ya da öğretmenlerinin sözünü dinlemezken, futbol yıldızlarını rol model alabildiğini söyleyen Koç, “Bu reklamda da Beko ürünleriyle donatılmış bir mutfakta futbolcular çocukların yemekte direndiği sebzeleri tüketiyor” dedi.