Koç Holding, Menzelet ve Kılavuzlu ihalesine en yüksek teklifi verdi

Aygaz AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin ana ortağı Koç Holding AŞ ile yüzde 49,62'şer oranında pay sahibi olduğu iştiraki Entek Elektrik Üretimi AŞnin, Menzelet ve Kılavuzlu HESlerinin 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki nihai pazarlık görüşmesi sonucunda, 1 milyar 276 milyon TL tutarındaki teklifinin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ihale sonucunun kesinleşmesinin Rekabet Kurumunun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izni ile Özelleştirme Yüksek Kurulunun nihai onayına tabi olacağı kaydedildi.

Koç Holding