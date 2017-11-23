Kocaeli'de sahte subay yakalandı

Alınan bilgiye göre, polise başvuran bir kadın, sosyal medyadan tanıştığı kişinin, fotoğraflarını kullanıp şantajla kendisinden para istediğini beyan ederek şikayetçi oldu.

AA'nın haberine göre; bunun üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şahsın yakalanması için buluşma ayarlandı.

Şikayetçi kadının para vermek üzere anlaştığı şüpheli U.S. (23), gözaltına alındı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin cep telefonunda çok sayıda kadının fotoğraflarının bulunduğu bildirildi.

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