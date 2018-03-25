1966'da kurulan ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ediyor. 2014-15 sezonunda başkanlığa seçilen Bahri Yavuz'un, grubunda şampiyonluğa ulaşan 17 yaş altı takımına yaptığı konuşma büyük beğeni toplarken sosyal medyada gündeme oturdu. Çocuklara kitap okuma tavsiyesinde bulunan Yavuz, Altınordu modeli değil, Kocaelispor modelini oluşturmak istediklerini dile getirdi.
11-12 yaşlarındayken Kocaelispor altyaspında futbol oynamaya başladığını dile getiren başkan Yavuz, profesyonel olma fırsatını elde edemediğini dile getirdi. Bu nedenle Kocaelispor formasının duygusunun onun için daha farklı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bizim iddiamız var. Bütün şehrin ve endüstriyel futbolun baskısına rağmen biz bunu kendi kaynaklarımızla başaracağız. Hem oyunculuğunuza hem de insanlığınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden sahada olduğu kadar hayattaki gelişiminiz de çok önemli. Lütfen kişisel gelişiminize önem verin, zaman verin kendinize." ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA KİTAP OKUYUN"
Çocuklara kitap okuma konusunda nasihatler veren Başkan Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:
"Belki garip gelecek ama çok fazla kitap okuyun. Sadece okuldan bahsetmiyorum. Kişisel gelişiminiz, bizim için çok kıymetli. Yukarılarda nelerin eksik kaldığını çok net görmeye başladık. Yukarıda 3,5 sene geçirdik. Kişisel gelişim eksik kalınca fiziksel mücadele bir yere kadar yetiyor. Bu sezon 10 maçını izledim, maçta eksik kalan bir şey yoktu. Ama üzerinizdeki baskı ve duygu bazı şeyleri yapmanıza engel oldu. Mücadele süper tamam ama o baskı, kişisel gelişimle tamamlanıyor. Bunun da tek yolu şu: Müzik dinleyin, kitap okuyun, arkadaşlarınızla iyi vakit geçirin, ruhunuzu besleyin."
ALTINORDU YERİNE KOCAELİSPOR MODELİ
Altyapısına yaptığı yatırımla ve çıkardığı futbolcularla övgüler alan Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yla ilgili de konuşan Yavuz, "Sizi daha iyi imkanlarla yarıştırmaya çalışacağız ama sizin kendi çabanızla kendinize katacağınız çok şey var. Direneceğiz, yukarıda da diyeceğiz ki 'Biz bu şehrin çocuklarıyla başarmak istiyoruz.' Allah nasip ederse iki sene sonra bize diyecekler ki 'Altınordu gibi değil Kocaelispor gibi model olsun' Biz bunun konuşulmasını sitiyoruz. Bu sizin için büyük fırsat çocuklar. Ben oynarken A TAkımda öyle kadro vardı ki oynamayı hayal edemiyorduk. Şu anda önünüzde muazzam bir fırsat var. Takım 3. Lig'de, hepiniz çok yakınsınız. Mutlaka o şansı yakalayanlar olacaktır. 20 kişiyi yukarıya götürme şansımız yok ama beraber yaşayacağımız şey, hepinizin hayatını değiştirmek zorunda. Herkesten Allah razı olsun, emeğinize sağlık" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Başkan Yavuz'un bu konuşması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.