1966'da kurulan ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ediyor. 2014-15 sezonunda başkanlığa seçilen Bahri Yavuz'un, grubunda şampiyonluğa ulaşan 17 yaş altı takımına yaptığı konuşma büyük beğeni toplarken sosyal medyada gündeme oturdu. Çocuklara kitap okuma tavsiyesinde bulunan Yavuz, Altınordu modeli değil, Kocaelispor modelini oluşturmak istediklerini dile getirdi.

11-12 yaşlarındayken Kocaelispor altyaspında futbol oynamaya başladığını dile getiren başkan Yavuz, profesyonel olma fırsatını elde edemediğini dile getirdi. Bu nedenle Kocaelispor formasının duygusunun onun için daha farklı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bizim iddiamız var. Bütün şehrin ve endüstriyel futbolun baskısına rağmen biz bunu kendi kaynaklarımızla başaracağız. Hem oyunculuğunuza hem de insanlığınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden sahada olduğu kadar hayattaki gelişiminiz de çok önemli. Lütfen kişisel gelişiminize önem verin, zaman verin kendinize." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA KİTAP OKUYUN"

Çocuklara kitap okuma konusunda nasihatler veren Başkan Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belki garip gelecek ama çok fazla kitap okuyun. Sadece okuldan bahsetmiyorum. Kişisel gelişiminiz, bizim için çok kıymetli. Yukarılarda nelerin eksik kaldığını çok net görmeye başladık. Yukarıda 3,5 sene geçirdik. Kişisel gelişim eksik kalınca fiziksel mücadele bir yere kadar yetiyor. Bu sezon 10 maçını izledim, maçta eksik kalan bir şey yoktu. Ama üzerinizdeki baskı ve duygu bazı şeyleri yapmanıza engel oldu. Mücadele süper tamam ama o baskı, kişisel gelişimle tamamlanıyor. Bunun da tek yolu şu: Müzik dinleyin, kitap okuyun, arkadaşlarınızla iyi vakit geçirin, ruhunuzu besleyin."

ALTINORDU YERİNE KOCAELİSPOR MODELİ

Altyapısına yaptığı yatırımla ve çıkardığı futbolcularla övgüler alan Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yla ilgili de konuşan Yavuz, "Sizi daha iyi imkanlarla yarıştırmaya çalışacağız ama sizin kendi çabanızla kendinize katacağınız çok şey var. Direneceğiz, yukarıda da diyeceğiz ki 'Biz bu şehrin çocuklarıyla başarmak istiyoruz.' Allah nasip ederse iki sene sonra bize diyecekler ki 'Altınordu gibi değil Kocaelispor gibi model olsun' Biz bunun konuşulmasını sitiyoruz. Bu sizin için büyük fırsat çocuklar. Ben oynarken A TAkımda öyle kadro vardı ki oynamayı hayal edemiyorduk. Şu anda önünüzde muazzam bir fırsat var. Takım 3. Lig'de, hepiniz çok yakınsınız. Mutlaka o şansı yakalayanlar olacaktır. 20 kişiyi yukarıya götürme şansımız yok ama beraber yaşayacağımız şey, hepinizin hayatını değiştirmek zorunda. Herkesten Allah razı olsun, emeğinize sağlık" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Başkan Yavuz'un bu konuşması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken birçok kişi tarafından paylaşıldı.