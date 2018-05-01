Kolay, ev yapımı limonata tarifi: Gerçek limonata nasıl yapılır?

Limonata sadece serinleten bir içecek değildir. Limonata güçlü bir antioksidandır ve vücudun bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur.

Limonata tarifine geçmeden önce limonata ile ilgili bazı önemli bilgileri vermek istiyoruz. Yapay limonatalardan ziyade ev yapımı limonata tercih etmelisiniz. Çünkü limonata vücudunuz için gerekli bir çok vitamini barındıran faydalı bir takviye içecektir.

LİMONATANIN FAYDALARI

Toksin atıcı olması, sakinleştiri özelliği, böbrek taşı oluşumunu önleyici olması, mide bulantısını önlemesi limonatanın faydaları arasından sadece birkaçıdır. Sadece tansiyon düşüklüğü sorunu olanların dikkatli tüketmesi gerekir. Çünkü limonatanın tansiyonu düşürücü özelliği vardır. İşte ev yapımı limonata tarifimiz...

LİMONATA TARİFİ

Malzemeler:

10 adet limon (9 limon, 1 portakal da olabilir?

6 su bardağı soğuk su

3 su bardağı toz şeker

Üzeri için:



Taze nane yaprağı

Nasıl yapılır?

Limonların kabuklarını rendeleyin. 7 adet limonun kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın. Kalan 2 limonu (ya da 1 limon 1 portakalı sıkın) Derin bir kapta limon kabuğu rendelerini, küp küp doğradığınız limonları ve şekeri buluşturun. Elinizle bu karışımı ovarak limon sularını posalarından çıkarabilirsiniz. Ardından ince süzgeç ile sürahiye limonlu şekerli karışımı dökün. Üzerine su hatta buz ekleyerek karıştırın. Su, tüm limon karışımına dağılmalı. İçine bir iki dilim limon bırakabilirsiniz. Bardakta servis ederken içine bir adet nane atın. Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER