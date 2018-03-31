Bakan Özlü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.
Bu kapsamda, Bakanlık tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Özlü, bu düzenlemelerin 21 Nisan 2018'de yürürlüğe gireceğini söyledi.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen ve ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmalarının zorunlu olacağını belirten Özlü, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatının da bu tarihten itibaren durdurulacağını bildirdi.
Özlü, üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermek zorunda olduklarına dikkati çekerek, 2 bin litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin (sıcak su kazanları) enerji verimlilik kriterlerinin de yükseltileceğini ifade etti. Özlü, şunları kaydetti:
"Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilecek. Verim değerlerinin yanı sıra enerji etiketlemeleriyle ilgili de bazı yeni düzenlemeler getiriyor. 70 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak.
Buna paralel olarak, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecek."
Düzenleme ile son tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünleri seçenekleri sunulacağını anlatan Özlü, son tüketicilerin de satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacağını aktardı.
YILDA 1.3 MİLYAR LİRA TASARRUF
Türkiye'deki kombi pazarının ortalama yıllık 1,2 milyon adet seviyesi olduğuna işaret eden Özlü, bunun halen yüzde 40’nın Enerji İle İlgili Ürünler Yönetmeliğine uygun olan yoğuşmalı cihazlardan oluştuğunu ifade ettti.
Özlü, "Yönetmeliğin diğer fazlarının devreye girmesiyle birlikte pazarın yüzde 60’lık kısmı da yoğuşmalı cihazlara dönecek. Standart kombilerle yoğuşmalı kombiler arasında yüzde 35-40 seviyelerinde bir fiyat farkı söz konusu olsa dahi özellikle son 3 yılda Bakanlığımızın destekleri ve DOSİDER üyelerinin yaptığı çalışmalarla pazar talebinde önemli bir farklılaşma yaşanmayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Yoğuşmalı cihazların standart cihazlara göre ortalama yüzde 15 daha verimli olduğuna dikkati çeken Özlü, bunun da yakıt tüketiminin söz konusu nispette azalması anlamına geldiğini söyledi.
Özlü, yoğuşmalı kombiler ile standart kombiler arasındaki fiyat farkının yapılan tasarrufla birkaç yıl içerisinde kendisini hızlı bir şekilde amorti edebildiğine dikkati çekerek, "Bu değişimle birlikte ülkemiz doğal gaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.