Kone: "Sivasspor'da aile ortamı buldum"

Sivasspor'un Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer ettiği ve geride kalan 8 haftada 4 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Kone, İngiltere'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından en ciddi teklifi yapan Sivasspor'u tercih ettiğini belirtti.

Transfer sürecinde hızlı karar verdiğini dile getiren Kone, "Bu kadar büyük bir tesis, camia ve stadyum beklemiyordum. Çok şaşırmıştım ve gerçekten bu beni çok mutlu etti." dedi.

KUZENİ DJAKARIDJA KONE'DEN REFERANS

Kuzeni Djakaridja Kone'nin 2015-2016 sezonunda Sivasspor forması giydiğini ve ondan Sivasspor'la ilgili bilgi aldığını kaydeden Kone, şöyle devam etti:

"Kuzenim bana olumlu şeyler söyledi. Müslüman bir futbolcuyum, bana hiçbir problem çekmeyeceğimi ve daha çok aile ortamı olduğunu belirtti. Bu durum buraya gelmem için büyük bir neden oldu. Din meselesi benim için çok önemli. Bir kulübe gittiğimde dinime saygı duymazlarsa benim için çok zor bir durum oluşur. Bu sıkıntıyı şimdiye kadar yaşamadım."

Sivas'ı çok sevdiğini dile getiren Kone, şehre kolay uyum sağladığını kaydetti.

"BAYRAM NAMAZINA TAKIM ARKADAŞLARIMLA GİTTİK"

Daha rahat edebileceği düşüncesinin Türkiye'yi seçmesinde önemli olduğunu dile getiren Fildişi Sahilli milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada dolaştığınızda her kavşakta bir tane cami görebilirsiniz, bu benim için çok rahat bir durum. İstediğim yerde camiye girebiliyorum, istediğim yerde namaz kılabiliyorum. Cuma namazını takım olarak birlikte kılıyoruz, bunu Avrupa'da oynadığım takımlarda yaşamadım. Sadece birkaç Müslüman futbolcu vardı ve onlarla gidiyorduk. Sivasspor'da bir aile ortamı buldum. Bayram namazına takım arkadaşlarımla gittik, onlarla birlikte bunu yaşadık. Benim için çok farklı oldu ve başka şeyler de hissettirdi."

Kırmızı-beyazlı ekipte iyi bir sezon geçirmek istediğini ve ligi üst sıralarda tamamlamayı arzuladıklarını belirten Kone, geçen sürede takıma kısa zamanda adapte olduğunu aktardı.

Fildişi Sahilli golcü oyuncu, Süper Lig'in seviyesinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "La Liga ve Premier Lig ile tabii ki kıyaslayamayız çünkü orada da çok büyük oyuncular var. Büyük kulüpler ve daha fazla paralar var. Süper Lig'in çok kaliteli ve iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Takım arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, Süper Lig'de bu kadar büyük bir seviye beklemiyorduk, şaşırdık." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ SİVASSPOR'U LİGDE TUTMAK"

Sivasspor'da konsantrasyon sorunu yaşamadığını dile getiren Kone, kulüp, yönetim, teknik heyet ve oyuncular olarak hedefleri olduğunu söyledi.

Kone, bu hedefler doğrultusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Asıl önemli olan Sivasspor'un ligde kalması. Sivasspor Süper Lig'e bu sezon geri çıktı bu yüzden ilk hedefimiz Sivasspor'u ligde tutmaktır. O yüzden gol krallığı gibi bir hedefim yok. Maçtan maça bu durumu analiz ederiz, ona göre konsantre oluruz. O yüzden bir gol krallığı veya şu kadar gol atacağım diye bir hedefim yok." şeklinde konuştu.