Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,5 düşerek 122 bin 732 oldu.

Konut satışında en yüksek payı 19 bin 939 konutla (yüzde 16,2) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 200 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 7 bin 360 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 6 konutla Hakkari, 16 konutla Ardahan ve 51 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 düşüşle 37 bin 250'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 9 konut satışı ve yüzde 18,8 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en yüksek il yüzde 56,3 ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde kasımda diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 85 bin 482'ye çıktı. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 930 konut satışı ve yüzde 15,1 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,8 olarak kayıtlara geçti. Ankara 10 bin 157 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken bu ili 4 bin 814 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

59 BİN 354 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 59 bin 354 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 48,4 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 166 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 15,4) sahip olurken İstanbul'u 6 bin 863 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 37 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 63 bin 378 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 773 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54 oldu. Ankara'da 7 bin 337, İzmir'de 4 bin 323 ikinci el konut satıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artarak 2 bin 152 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 728 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 491 konutla Antalya, 142 ile Bursa, 128 ile Yalova, 94 ile Sakarya izledi.

Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 405 konut satın aldı. Bunu 239 konutla Suudi Arabistan, 151 konutla Kuveyt, 135 konutla Rusya Federasyonu ve 105 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

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Konut satışları 2017

Türkiye İstatistik Kurumu