Konya'da hırsızlık zanlısı yakalandı

Konya'da 21 hırsızlık olayının faili zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Konya kent merkezinde son 15 günde artan hırsızlık olayları üzerine Konya Emniyeti 6 kişilik özel ekip kurdu. Son 15 günde ev, işyeri ve araçlardan 29 hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki 240 güvenlik kamerasını inceleyen ekip, bu olaylardan 21'inin failinin hırsızlık suçundan sabıkalı Rıza D. (23) olduğunu belirledi. Zanlının merkez Karatay ilçesinde bir otomobille gezdiği görüldü. Çok sayıda polis ekibinin takip ettiği şüpheli kaçmaya başladı. Rıza D.'nin içerisinde bulunduğu otomobil, kovalamaca sırasında Kuzgunkavak Mahallesi Haziran Sokak üzerinde kendisini takip eden ekip aracına çarptıktan sonra durdu. Gözaltına alınan Rıza D. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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