Konyaspor: 2 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6. haftasında Konyaspor, Akhisarspor'u ağırladı.

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Konyaspor ilk yarıyı, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.



Ev sahibi ekip, 73. dakikada Patrick Friday Eze'yle farkı ikiye çıkarırken, 90. dakikada da Nejc Skubic ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Konyaspor, puanını 6'ya çıkararak 12. sıraya yükseldi. 10 puanlı Akhisarspor ise 6. sırada yer alıyor.

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Akhisarspor