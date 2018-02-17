Geçen hafta 5-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, Atiker Konyaspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de cuma günleri oynadığı son 10 maçtan sadece birini kazanabildi. Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Teknik direktör Şenol Güneş, Karabükspor maçı 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Güneş, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma'nın yerine Atiker Konyaspor karşısında Jeremain Lens, Vagner Love, Tolgay Arslan ve Caner Erkin'e şans verdi. Atiker Konyaspor sahaya "Temsilcimiz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." yazılı pankartla çıktı.





Konyaspor - Beşiktaş



















































































Konyaspor - Beşiktaş

Kara Kartal, 13. dakikada gole yaklaştı: Vagner Love'la yaptığı verkaç sonrasında topu önünde bulan Anderson Talisca'nın ceza yayı içerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutta, top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

Vagner Love ve Talisca ikilisi 24. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Love'ın sağ kanatta yerden kale ağzına gönderdiği pasında, Nejc Skubic'den seken topu önünde bulan Anderson Talisca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlılar, aradığı golü 27. dakikada buldu: Sol kanattan kazanılan korneri Jeremain Lens paslaşarak kullandı. Ardından Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken top Ryan Babel'in önünde kaldı. Ryan Babel'in kaleye gönderdiği sert şutunda Atiba Hutchinson'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek Serkan Kırıntılı'yı yanılttı ve ağlarla buluştu.

Beşiktaş golden sonra da etkili pozisyonlar bulmaya devam etti. Dakikalar 36. dakikaya geldiğinde Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada rakibinden topu kapan Atiba, bekletmeden pasını Vagner Love'a aktardı. Brezilyalı yıldızın ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

Beşiktaş'ta sarı kart sınırında bulunan Pepe, 39. dakikada Skubic'le girdiği ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü. Pepe böylece 23. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Konyaspor, 41. dakikada bir gol buldu ancak hakem Alper Ulusoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mehdi Bourabia'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Adis Jahovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Alper Ulusoy, Jahovic'in Pepe'yi ittiği gerekçesiyle faul kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda 53. dakikaya gelindiğinde bir sarı kart daha çıktı: Orta sahada Ali Turan'la ikili mücadeleye giren Talisca, Alper Ulusoy'un verdiği faul kararı sonrasında itirazlarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, yıldız futboluya sarı kart gösterdi ve Talisca, cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, Pepe gibi gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Konyaspor aradığı golü 60. dakikada buldu: Ceza sahası dışında topla buluşan Samuel Eto'o'nun içeri gönderdiği pasa hareketlenen Adis Jahovic, ceza alanında sol çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutuyla skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 65'e geldiğinde Beşiktaş, Talisca'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutla gole çok yaklaştı. Brezilyalı futbolcu hakem Alper Ulusoy'a bu pozisyon sonrasında kendisine faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu.

Siyah-beyazlılar 71. dakikada bir kez daha rakip kalede gol aradı: Hızlı gelişen atakta sol kanattan ilerleyen Ryan Babel ceza alanına girdi ve pasını Jeremain Lens'e aktardı. Jeremain Lens'in topun gelişine yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmayı başardı.

Beşiktaş, 77. dakikada gole bir kez daha yaklaştı: Gökhan Gönül'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Alvaro Negredo'nun kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başardı.

Konyaspor, 82. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı: Savunmadan atılan uzun pasla topla buluşan Adis Jahovic hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve topu kaleye gönderdi. Ancak açıyı iyi kapatan Fabri gole izin vermedi. Fabri'den dönen topa Milosevic'in şutunda Pepe topu çizgi üzerinden çıkardı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın bu sonuçla puanı 41 olurken Konyaspor puanını 21'e yükseltti.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 12 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, dört galibiyet ve 5 beraberlikle 17 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

ATİKER KONYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Fofana), Milosevic (Dk. 90+7 Volkan Şen), Eto'o (Dk. 73 Hadziahmetovic), Bourabia, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 67 Negredo), Hutchinson, Lens (Dk. 78 Quaresma), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Vida)

GOLLER: Dk. 27 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 60 Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Filipovic, Dk. 39 Ali Turan, Dk. 43 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Pepe, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 53 Talisca, Dk. 79 Vida, Dk. 90+1 Medel, Dk. 90+7 Caner Erkin (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada Vagner Love'ın pasına hareketlenen Talisca'nın bekletmeden vuruşunda, top kalenin sağından auta gitti.

23. dakikada Vagner Love'ın ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde önünde bulan Talisca'nın dokunuşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

26. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Lens'in plasesinde, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Babel'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, altıpasa doğru hareketlenen Hutchinson'ın sırtına çarpan ve yön değiştiren meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak filelerle buluştu: 0-1

35. dakikada Hutchinson'ın ara pasına hareketlenen Vagner Love'ın aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.

60. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza yayı üzerindeki Eto'o'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Jahovic, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

69. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında Negredo, topu Talisca'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Babel'in ara pasına hareketlenen Lens'in ceza sahasından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

81. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kendi yarı sahasından gönderdiği topa hareketlenen Jahovic'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Milosevic'in pasında altıpasın gerisinde bulunan Hadziahmetovic'in vuruşunda, Pepe çizgi üzerinden kafayla topu kornere attı.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA "DUALI" DESTEK

Maçın devre arasında İl Müftüsü Ali Akpınar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. Yapılan duaya taraftarlar "amin" dedi.