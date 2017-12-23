Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, 33 puanla yükselerek maç fazlasıyla ve averajla liderliğe yükseldi. Mehmet Özdilek yönetimindeki Konyaspor ise puanını 15 yaptı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 58. dakikasında Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti. Isla'nın büyük hatasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner sol çaprazdan ceza alanı içine girdi ve yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Bu golden 11 dakika sonra Fenerbahçe eşitliği yakaladı: sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Valbuena'nın ortasında Mehmet Topal altıpas içinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-1.

Konyaspor'da 85. dakikada Fofana'nın şutunda top direkten döndü.

90+4. dakikada ise Fernandao direğe takılan isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

KONYASPOR: 1 - FENERBAHÇE: 1

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, Milosevic

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena

GOLLER: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Milosevic'in şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.

32. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında topla buluşan Ali Çamdalı'nın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.

33. dakikada Valbuena ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Aatif'ın kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan topu kornere çeldi.

34. dakikada Isla'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Mehdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Isla'nın kısa düşen geri pasında topu kapan Ömer Ali Şahiner, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

66. dakikada Chahechouhe'nun ortasında topa yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

70. dakikada Soldado ile duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

84. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Manyama'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan yerden yaptığı ortada, altıpas içinde Fernandao'nun vuruşunda, top direkten auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor maçındaki ilk 11'de yer alan futbolculardan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'nun yerine Mauricio Isla, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin ve Mathieu Valbuena'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Volkan Demirel, Isla, De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Chahechouhe, Giuliano ve Valbuena'dan oluşan ilk 11 ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda yedeklerde kaleciler Carlos Kameni ve Erten Ersu ile Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Serhat Kot, Ozan Tufan, Alper Potuk, Jose Fernandao ve Soldado yer aldı.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalıları Skrtel, Neustaedter ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı ise kadroda yer almadı.

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının ilk 11'inde yer alan Selim Ay ve Wilfred Moke'nin yerine Ali Çamdalı ve Jens Jonsson'ı ilk 11'e dahil etti. Atiker Konyaspor karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlılarda yedeklerde kaleciler Patrik Carlgren ve Abdulaziz Demircan ile Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, Musa Araz, İsmail Güven, Lebogang Manyama ve Moryke Fofana yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Abdou Razack Traore, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Malick Evouna, Eren Albayrak ile kadro dışı kalan Imoh Ezekiel forma giyemedi.

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