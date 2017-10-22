Konyaspor maçında saldırıya uğrayan taraftar derbide

Galatasaray'ın geride kalan haftada Atiker Konyaspor'a konuk olduğu maç öncesi bir grup rakip takım taraftarının saldırısına uğrayan ve görüntüleri sosyal medyada yer alan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izledi.



Sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Hakan Karaoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçını tribünden izleme fırsatı buldu.

Galatasaray Fenerbahçe

Hakan Karaoğlu