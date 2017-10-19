UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor ve Salzburg karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçı bekleyen taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Atiker Konyaspor-Salzburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

ATİKER KONYASPOR-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, 19 Ekim Perşembe günü (bugün) lider Salzburg'u konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20:00'da başlayacak. Hakemlik görevi İngiliz Craig Pawson'a verilirken, yardımcılıklarını ise Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Atiker Konyaspor-Salzburg maçı Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından naklen izlenebilecek.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.

Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

Atiker Konyaspor Avrupa Liginde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3. sırada yer alıyor.

Salzburg Avrupa Liginde oynadığı son 2 maçta 1 beraberlik, 1galibiyet alarak lider durumda.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. P 1- Salzburg 2 1 1 0 2 1 1 4 2- Atiker Konyaspor 2 1 0 1 2 2 0 3 3- Olympique Marsilya 2 1 0 1 1 1 0 3 4- Vitoria 2 0 1 1 2 3 -1 1

AVRUPA KUPALARINDA 9. MAÇ

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

2017-2018 sezonu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

EN GOLCÜLER

Atiker Konyaspor: Musa Araz (1) Deni Milosevic (1)

Salzburg: Munas Dabbur (3) Valon Berisha (2) Hee-Chan Hwang (1)

SON MAÇ KADROLARI

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana, Musa Araz, Deni Milosevic, Patrick Friday Eze

Salzburg: Alexander Walke, Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Paulo Miranda, Hannes Wolf, Valon Berisha, Duje Caleta-Car, Diadie Samassekou, Xaver Schlager, Amadou Haidara, Munas Dabbur

Atiker Konyaspor - Salzburg