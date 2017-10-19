UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor ve Salzburg karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçı bekleyen taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Atiker Konyaspor-Salzburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
ATİKER KONYASPOR-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, 19 Ekim Perşembe günü (bugün) lider Salzburg'u konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20:00'da başlayacak. Hakemlik görevi İngiliz Craig Pawson'a verilirken, yardımcılıklarını ise Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Atiker Konyaspor-Salzburg maçı Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından naklen izlenebilecek.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.
Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.
I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.
Atiker Konyaspor Avrupa Liginde oynadığı son 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3. sırada yer alıyor.
Salzburg Avrupa Liginde oynadığı son 2 maçta 1 beraberlik, 1galibiyet alarak lider durumda.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Salzburg
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2- Atiker Konyaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3- Olympique Marsilya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4- Vitoria
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
AVRUPA KUPALARINDA 9. MAÇ
Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.
2017-2018 sezonu:
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0
Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1
EN GOLCÜLER
Atiker Konyaspor: Musa Araz (1) Deni Milosevic (1)
Salzburg: Munas Dabbur (3) Valon Berisha (2) Hee-Chan Hwang (1)
SON MAÇ KADROLARI
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana, Musa Araz, Deni Milosevic, Patrick Friday Eze
Salzburg: Alexander Walke, Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Paulo Miranda, Hannes Wolf, Valon Berisha, Duje Caleta-Car, Diadie Samassekou, Xaver Schlager, Amadou Haidara, Munas Dabbur
- Atiker Konyaspor - Salzburg
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