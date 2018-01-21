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Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda, 1-1 berabere kalarak elendiği rakibi ile 4 gün sonra bu kez ligde karşılaşan bordo-mavililer, ikinci yarıya puan kaybıyla başladı.

18. dakikada Ali Turan'ın Abdülkadir Ömür'e yerden kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan Ali Turan'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

77. dakikada Atiker Konyaspor, Deni Milosevic'in golü ile maçta 1-0 öne geçti... Ömer Ali Şahiner'in sağ kanatta yerden gönderdiği pasla topla buluşan Deni Milosevic'in ceza yayında bekletmeden kaleye gönderdiği vuruşunda, meşin yuvarlak Onur Kıvrak'ın sağından ağlarla buluştu.

81. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün sol kanattan getirdiği topta Nejc Skubic'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Burak Yılmaz skoru 1-1'e getirdi.

90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Burak Yılmaz, Trabzonspor'u mücadelede 2-1 öne geçiren isim oldu. Öte yandan Trabzonspor'da Hubocan ikinci sarı karttan kırmızı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+5'te Konyaspor, Beşiktaş'tan kiraladığı yeni transferi Orkan Çınar'ın frikikten attığı golle durumu 2-2 yaptı.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu: 2-2.

ATİKER KONYASPOR: 2 - TRABZONSPOR: 2



STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Eren Albayrak), Vedat Bora (Dk. 72 Orkan Çınar), Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Filipovic, Yatabare (Dk. 83 Hadziahmetovic)

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 80 Rodallega), Yusuf Yazıcı (Dk. 54 Sosa), Abdülkadir Ömür, N'Doye (Dk. 72 Bero), Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 78 Milosevic, Dk. 90+3 Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Dk. 82 (penaltıdan) ve Dk. 90 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 18 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 90+2 Hubocan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Ömer Ali Şahiner, Dk. 72 Ali Çamdalı, Dk. 90 Filipovic, Dk. 90+4 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 66 N'Doye, Dk. 90+4 Uğur Demirok (yedek kulübesinde) (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada Vedat Bora ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak topu kornere çeldi.

18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket sonrasında Ali Turan direkt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.

25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı'dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Okay Yokuşlu'nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora'nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

75. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan yerden ortasına ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in şutunda top ağlara gitti: 1-0

80. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde bulunan Skubic'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle yan hakemin uyarısıyla Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

90. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Sosa'nın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı'yı da geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-2

90+3. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Orkan Çınar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

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