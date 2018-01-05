Konya Cumhuriyet Savcılığı’na geçen ay bir suç duyurusu yapıldı.

Konu: Konyaspor’un zarara uğratıldığı iddiası.

Kim mi şikayette bulundu? Konyaspor’un göbeğinde bulunan bir kişi.

Belirteyim. Soruşturmanın gizliliği açısından detaya girmem elbette ki mümkün değil. Konunun hassasiyeti nedeniyle bazı isimleri şifreli olarak vereceğim.

Efendim, iddialar şu şekilde:

- “Futbolcu menajeri olan Y.Z., Konya’da üst düzey görevi bulunan yönetici B.N.’ye komisyon verdi.”

- “Ayrıca... Konya’daki bir transfer sonrası... Karadeniz’de bulunan bir kulüp yöneticisinin şahsi hesabına... Yüklü miktarda para aktarıldı.”

Olay bu... İddialarla ilgili detaylar da var. Kim kime verdi, ne kadar verdi, arada kimler var, gibi... Tanıkların isimleri de cabası.

İzninizle... Konu yargıda olduğu için... Topa basayım. Sözü, Konya Store’a getireyim. Yani, Konyaspor’un resmi ürünlerinin satıldığı Konya Store’a...

Bilin bakalım, Konya Store’u kim işletiyor? Abdullah Şanlı... Peki, Abdullah Şanlı kim? Konyaspor’un 2. başkanı.

Güzel iş değil mi?

Abdullah Şanlı, Konyaspor’u hem yönetiyor, hem de Konyaspor ürünlerini alıyor, veriyor, satıyor, kazanıyor.

Şaşırdınız mı! Sıkıntı sadece bu değil. Ortada öyle bir sözleşme var ki... İnanamazsınız.

Abdullah Şanlı, hasılat üzerinden Konyaspor’a yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değişen oranda pay veriyor. Bu kadar. Gerisi kendisine kalıyor.

Yetmedi. Dükkan kirasını Konyaspor ödüyor. Yine yetmedi. Dekorasyon harcamalarını bile Konyaspor karşılıyor.

Abdullah Bey üste bir de maaş alsaymış, tam olacakmış, hani!

Bu sözleşme 3 yıl önce imzalandı. Abdullah Bey o günlerde de Konyaspor yönetim kurulu üyesiydi. Haliyle... Büyük tepki oluştu. Konya medyası ağır eleştirilerde bulundu. “Peşkeş çekildi” ifadeleri kullanıldı. “Rant kapısı” başlıkları atıldı.

Bu gelişmeler üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Abdullah Şanlı, “43 yıllık ticaret hayatımda yaptığım en aptalca iş, store mağazası yöneticiliğine soyunmaktı” dedi. Dedi ama... Değişen bir şey olmadı. Konyaspor üzerinden ticarete halen devam ediyor.

Tabii, Abdullah Şanlı ve arkadaşlarına bu zemini hazırlayan beyefendileri de bir kenara yazmak gerekiyor.

Konya Store’daki fiyatları merak ediyor musunuz? Değişiyor elbet... 595 liraya kıyafet var. Formalar 119 lira. Çeşitli mağazalarda ve sanal ortamda yüzlerce ürün satılıyor.

Konya gibi futbol coşkusunun müthiş boyutlarda olduğu bu güzelim mecrada nasıl bir para dönüyor acaba?

Ülkemizdeki bazı kulüplerin store yetkililerine bu durumu aktardım, hepsi de “Kulübün bu kaynağı, böyle devredilemez” dediler. İnanmadılar. İnanamadılar.

Şimdi... Abdullah Bey, cevap verir mi vermez mi çok önemli değil ama yine de sormak isterim. Sayın Şanlı... 3 yılda ne kadar ciro yaptınız? Ortağınız var mı?

Öte yandan! Hatırlatırım. Konyaspor geçen sezon taş gibi bir takımdı. 2 kupa birden kazandı. Bu sezon ligde kalmaya oynuyor. 14 transfer yaptı, tamamına yakını fos çıktı. Dandik futbolculara ve cambaz menajerlere tonla para kaptırıldı.

Konuyu nasıl değerlendirmek gerekir? Ticaret peşinde koşarken, düzgün transferler için zaman mı kalmadı yoksa!

Evet... Ortada deli sorular var.

Yargı en güzel cevabı verecek.