Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi, Fiskaya semtinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğlen saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için birden suya atlayan Çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu.

DHA'nın aktardığına göre; çevredeki çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeye arama kurtarma ekiplerini çağırdı. Suyun içerisinde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, küçük Rahmi'nin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz çocuğun kurtarmak için canından olduğu köpek ise bulunamadı.

Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi. Rahmi Çiçek, akşam saatlerinde Feritköşk Mezarlığı'na defnedildi.

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