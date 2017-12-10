Çelik yaptığı açıklamada, anaç koyun keçi başına bu yıl 25 lira destek verildiğini belirtti.
Desteklemeden yararlanabilmek için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'ne yapılacak başvuruların süresinin 24 Kasım'da sona erdiğini dile getiren Çelik, çeşitli sebeplerle bu tarihe kadar başvuruda bulunamayan yetiştiricilerin kendilerinden yardım istediklerini anlattı.
Çelik, "Yetiştiricilerimizin bizden yoğun olarak talep etmesi üzerine Merkez Birliği olarak yaptığımız girişimlere kayıtsız kalmayan Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, sistemin bir hafta daha açılacağı müjdesini verdi. Sistem 11-15 Aralık 2017 tarihlerinde açılacak ve çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan yetiştiricilerimiz bu zaman diliminde müracaatlarını yapabilecekler" dedi.
Geçen yıl 180 bin 54 yetiştiricinin, 20 milyon 751 bin hayvan için toplam 518 milyon 781 bin lira destekleme ödemesi aldığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
"2017 yılı desteklemeleri için başvuruda bulunan yetiştirici sayısı 201 bin 481 olup 29 milyon 495 bin hayvan sistemde görünmektedir. Geçen yıla göre müracaatta bulunan yetiştiricilerin sayısında ve hayvan sayısında artış görünmektedir. Sistemin 1 hafta açılacak olmasıyla hem yetiştirici sayısında hem hayvan sayısında belirgin bir artış olacak, daha da önemlisi yetiştiricilerimizin mağdur olması önlenecektir. Sistemin açılmasıyla yarım milyon hayvanın daha sisteme kaydedilmesini bekliyorum."
Çelik, anaç koyun keçi destekleme ödemelerinin çoğunlukla haziran ayında yapıldığını belirterek, Bakan Fakıbaba'dan ödemelerin erkene çekilerek, 2018'in Şubat veya Mart ayında yapılmasını isteyeceklerini söyledi.
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