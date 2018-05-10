DHA'nın haberine göre; markaların büyük bölümünün kampanyalarla bu özel günü karşıladığını hatırlatan Öncel, Anneler Günü haftasında hediyeliklere yönelen talebin perakende satışlarına olumlu yansıdığını belirterek, yılbaşından sonra hediyelik için en çok harcamanın Anneler Günü´nde yapıldığını söyledi. Anneler Günü´nün kutlandığı hafta sonu restoran, mücevher, kozmetik, hazır giyim, terlik ve küçük ev aletleri ürünlerinin satışında yüzde 100´e varan artışlar görüldüğünü bildiren Öncel, şöyle devam etti:
"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini incelediğimizde de Anneler Günü´nün kredi kartı harcamalarına etkisi açıkça görülebiliyor. Örneğin 2017´nin Nisan ayında 46,3 milyar TL olan kredi kartı ile alışveriş miktarının Mayıs´ta 50,4 milyar TL´ye yükseldiğini, Babalar Günü´nün de olduğu Haziran´da yeniden 47,6 milyar TL´ye gerilediğini görüyoruz.
"2017 Mayıs´ında Nisan ve Haziran´a göre kredi kartıyla işlem sayısında da 15-16 milyon adetlik bir fark bulunuyor. Yine 2017 için konuşmak gerekirse Nisan ayında 280 milyon 754 bin adet olan kredi kartıyla işlem sayısı Mayıs´ta 296 milyon 700 bine yükseliyor, Haziran´da tekrar 281 milyon 754 bine düşüyor.
"Son 5 yıla baktığımızda hepsinde benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tabloda yaz sezonu alışverişinin mayıs ayında yoğunluk kazanmasının etkisi bulunsa da temel nedenlerden birinin Anneler Günü olduğunu söyleyebiliriz."
BMD üyesi markaların 110 ülkede üç bin 150 mağaza ve 11 bin 500 civarında satış noktası bulunduğunu hatırlatan Sinan Öncel, anneler günü öncesi benzer canlılığın yurt dışında da yaşandığını bildirdi. Öncel, "Suudi Arabistan´dan ABD´ye, Kazakistan´dan Mısır´a kadar dünyanın dört bir yanında Türk markalarının ürünlerinin Anneler Günü hediyesi olarak sunulmasından ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.
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