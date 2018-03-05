Kripto Para programının üçüncü bölümü yayınlandı

Habertürk Teknoloji’nin haberler, analizler ve yorumlarla kripto para dünyasının nabzını tuttuğu programı Kripto Para’nın üçüncü bölümü, her pazartesi olduğu gibi bugün de Habertürk Teknoloji Twitter ve Habertürk Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlandı.

NeXpara’nın sunduğu Kripto Para programında bu hafta, Habertürk teknoloji editörleri Aytun Çelebi ve Cem Sümbül ile Nexpara pazarlama direktörü Eylem Cülcüloğlu piyasalardaki en son gelişmeleri masaya yatırdı.

Kaçıranlar ve hatırlamak isteyenler, Kripto Para programının üçüncü bölümünü aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirler. (Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın)

YERLİ KRİPTO PARA HALKA ARZ EDİLDİ!

Yerli mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin kripto parası olmayı hedefleyen NeXpara (NEX), 1 Mart tarihinden itibaren halka arz edilmeye başlandı. Halka arz sayfasına nexpara.com adresinden ulaşılabiliyor. 1 NEX şu an için 1 TL karşılığında alınabiliyor.

1-31 Mart 2018 tarihleri arasında halka arz edilecek NeXpara’nın madencilik gerektirmeyen teknolojisi, kripto para üretmek için gereksiz elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de çevreye katkıda bulunacak.

LİSANSLI ÖDEME

Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye’nin milli kripto parası olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak bu durumu değiştirecek.

TÜRKİYE’NİN YERLİ KRİPTO PARASI NEXPARA, 1 MART’TA HALKA ARZ EDİLECEK

NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu’na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye’nin her yerindeki işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek.

ETHEREUM MİMARİSİYLE ÇALIŞIYOR

NeXpara, yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti sunan Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan NeXpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak.