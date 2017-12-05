Kripto para sahipleri sanal kedilere servet harcıyor

CryptoKitties isimli blok zinciri tabanlı oyun, kullanıcıların sanal kediler alıp satmasını sağlıyor. Kripto para sahipleri oyuna öylesine büyük bir ilgi gösterdi ki, Ethereum sistemi üzerine binen yük karşısında aksaklıklar yaşıyor.

Sanal bebek mantığındaki çevrimiçi kedi besleme oyunu, kripto para dünyasının en yeni tutkularından. Ethereum blok zinciri tabanlı oyun, kullanıcıların Bitcoin rakibi Ether para birimini kullanarak sanal kedi yavruları alıp satmasını ve beslemesini sağlıyor.

ABD merkezli AxiomZen tarafından geliştirilen oyun, yalnızca bir haftada 1,3 milyon dolar değerinde para transferi yapılmasını sağladı. Öyle ki, bazı sanal kedilerin fiyatı 22,500 dolara kadar çıkabiliyor. Bugüne kadar satılan sanal kedilerin sayısı ise 20 bini aşkın.

Etherscan tarafından sağlanan verilere göre, CyrptoKitties üzerinden sanal kedi satın almak isteyen kullanıcılar Ethereum blok zincirinin işlem kapasitesini zorluyor. Oyunda yapılan satın almalar, Ethereum blok zincirindeki tüm para transferlerinin yüzde 10’unu oluşturuyor.

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