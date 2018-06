Kristal Elma Festivali 11-12 Ekim'de

Yaratıcılığa duyulan aşktan yola çıkarak “Aşkımızın meyvesi Kristal Elma” mottosuyla çıkan Kristal Elma, 30. yılı kapsamında yalnızca iki gün süren bir festival değil, yıla yayılacak şekilde, yaratıcılığın ve yaratıcıların olduğu her alanda varlığını gösteren bir etkinlikler dizisi olarak planlanıyor.



“İşini aşkla yapan tüm reklamcıların ve sektör paydaşlarının bir araya gelerek yaratıcılığı kutladığı Kristal Elma Festivali’ni bu yıl 30. kez düzenlemekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bu sene 30. yıl kutlamalarımız kapsamında festival havasını farklı etkinliklerle yıl sonuna kadar taşıyacağız” diyen Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu şunları söyledi:



“Türkiye reklam sektörü her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Sektörün bu denli büyümesinde genç neslin teknolojiye ve görsel iletişime olan yatkınlığının ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinin payının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Etkinliklere katılan genç yeteneklerimiz sektörde tecrübeli arkadaşlarımızla tanışma fırsatı da bulacak. Sektördeki büyümenin işine aşkla bağlı olan tüm meslektaşlarımızın sektöre kattığı değerin belirgin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Festivalde bu sene yaratıcılık ve yenilikçilik yoluyla rekabet avantajı arayan pazarlamacılar için oluşturulmuş global bir platform olan ve senenin trend konularını belirleyen Contagious’ı içerik küratörümüz olarak belirledik.”



Kristal Elma’nın 30.yılında Film-TV&Sinema, Online Film, Basın, Açıkhava, Radyo, Uygulamada Mükemmellik, Entegre Kampanyalar kategorilerinin Jüri Başkanı Kurtcebe Turgul: “Gerçek yaratıcı iş, her türlü teoriye, pratiğe, rakama, pre ve post araştırmaya, ‘bu işin doğrusu budur’lara, ‘başka türlü yapılmaz’lara pabucunu ters giydiren, ne yapacağını şaşırtan iştir. Kristal Elma, 30 yıldır bu tür işlerin bu ülke sınırlarında buluştuğu en güzel yerdir. 30 yaşındadır ve hala heyecan vericidir. Bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.” diyerek düşüncelerini belirtti.



Yıla yayılan etkinlikler kapsamında Türkiye’de değişen yaratıcılığı incelemek ve duyurmak amacıyla “Yaratıcılığın Yeni Kodları” isimli bir araştırma hazırlanıyor. Ajanslar, insan kaynakları ve danışmanlık şirketleri, reklamverenler gibi reklam sektöründe ve reklam sektörü ile çalışan tüm profesyoneller için ipucu içerecek rapor Festival esnasında dağıtılacak.







