Kristiansund BK - Molde karşılaşma önü

Norveç Eliteserien maçında Kristiansund BK ile Molde, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Kristiansund BK 16 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Molde 20 puanda ve 7. sırada. Kristiansund BK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Molde, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Kristiansund BK kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Molde kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Kristiansund BK son hafta oynanan Molde maçında 2-3 yenildi.

Molde ise Kristiansund BK maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kristiansund BK, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Molde, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Molde 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.