HT Magazin'de yer alan habere göre, Celasun karakteriyle beğeni toplayan Kubilay Aka, Elele Dergisi’ne tarzının dışında pozlar verdi.



Diziye Komiser Emrah karakteriyle sonradan dahil olan Alperen Duymaz, All Men Dergisi için müzisyen ruhunu ön plana çıkardı.

‘Çukur’un hem aksiyon yönetmenliğini üstlenip hem de Yamaç’ın yakın adamlarından Kemal’i canlandıran Uğur Yıldıran ise hakkında bilinmeyenleri Cosmopolitan’a anlatırken aksiyon yönetmeni unvanının hakkını verdi.