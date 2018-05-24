Galatasaray'ın şampiyon olduğu Spor Toto Süper Lig'de atılan 906 golün 108'i müsabakalara yedek başlayan oyunculardan geldi. Yedek kulübesindeki oyunculardan en fazla verim alan ekibin ise ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin olması dikkati çekti.
Maça sonradan giren sarı-lacivertli futbolcular 12 gol buldu. Sarı-lacivertli takımı, 11 golle Medipol Başakşehir, 8'er golle Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray izledi.
Bu takımları Demir Grup Sivasspor 7, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor 6'şar, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kayserispor 5'er, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor 4'er, Kasımpaşa 3, Antalyaspor ve Bursaspor 2'şer golle takip etti.
EN GOLCÜ YEDEKLER
Yedek başladıkları maçlarda sonra oyuna girip 4'er gol atan Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena ile Medipol Başakşehir'den Mevlüt Erdinç en golcü yedek oyuncular oldu.
Bu iki ismi üçer golle Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic, Beşiktaş'tan Vagner Love, Fenerbahçe'den Roberto Soldado, Galatasaray'dan Sinan Gümüş, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei ve Trabzonspor'dan Hugo Rodallega izledi.
YEDEK BAŞLADIĞI MAÇTA 3 GOL ATTI
Fenerbahçe'den Roberto Soldado sonradan oyuna dahil olduğu Demir Grup Sivasspor müsabakasında 3 gol birden attı.
Beşiktaş'tan Vagner Love, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Gilberto ve Osmanlıspor'dan Sokol Cikalleshi ise yedek başladıkları müsabakada ikişer gol atmayı başardı.
99 YEDEK FORMA GİYMEDİ
Süper Lig'de bu sezon yedek soyunan 99 futbolcu maçlarda hiç forma giymedi. Kasımpaşa'dan Burak Turan ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok 34'er maçta da müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş'tan Tolga Zengin 33 müsabakada, Fenerbahçe'de Erten Ersu ise 32 maçta yedek başlamasına rağmen hiç oyuna dahil olmadı.
Galatasaray'da 11 oyuncu maç kadrosuna girmesine rağmen hiç forma şansı bulamazken, Medipol Başakşehir ve Teleset Mobilya Akhisarspor'da bu rakam 2'de kaldı.
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