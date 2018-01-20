Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyesi Metin Doğan, genel koordinatör Tamer Yelkovan ve Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek'in katılımlarıyla, kulüp ve temsilci üyelerle yapılan görüşmeler sonrasında, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde çalıştayın ilki gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, çalıştaya katkı veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu komitelerde, bazen yönetimlerin göremediği olaylarda onlara yol gösterme şeklinde çalışmalar yapılmasını arzu ederim. Bundan dolayı bu komitelerde görev alacak arkadaşların bütün sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tamamen sizlerin yapacağı çalışmaya göre yönetimler yol haritasını çıkaracaktır. Bundan dolayı sizlere büyük bir görev düşüyor. Bizlere düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu komiteler ilerideki yönetimlere de yol gösterecektir."

Fenerbahçelilerin 3 Temmuz sürecini unutmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Buradaki insanlar 3 Temmuz tarihini yaşamışlardır. Bunu iyi idrak etmek lazım. Sizler, Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, Metris'te, Silivri'de bir görev, Fenerbahçe'ye bir hizmet kabul ederek bizlere sahip çıktınız. Bizlerin ömür boyunca bunları unutma gibi bir lüksü olamaz. Bizler her zaman bunları hatırlayacağız. Sizler o dönemlerde sahip çıkmasaydınız belki bizler, yapılan baskıların karşısında susacak ve konuşmayacaktık. Belki kaderimize boyun eğecektik. Sizlerin sayesinde ben ve arkadaşlarım Silivri'de dimdik durduk. O duruşla beraber Türkiye'de halkın sivil toplum örgütü olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini Türkiye'ye ve dünyaya gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Üniversitesi'ne de değinen Yıldırım, kar amaçlı değil, Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim vermeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Çalıştayda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu da yaklaşık bir yıldır hazırlık yaptıklarını belirterek, Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı.