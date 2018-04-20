Vakfın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, " Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi şiddetle kınıyor, Beşiktaş Kulübünün değerli hocası Şenol Güneş'e geçmiş olsun diliyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için el birliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız. Ayrıca asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha dün akşam yaşanan olayları kınıyor, tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."