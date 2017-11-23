Kumpas mağduru Murat Eren beraat etti

Eski Özel Kuvvetler Pilotu Yüzbaşı Murat Eren ile birlikte Erkut Taş, Yunis Akaya ve Yasin Yaman hakkında kapatılan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla kamu davası açılmıştı. Özel yetkili savcılıkların kapatılmasıyla dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

İHA'nın haberine göre; Davanın karar duruşması Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında Eren'in de bulunduğu tüm sanıkların beraatine karar verdi.

SON KUMPAS MAĞDURU

Murat Eren, FETÖ tarafından 2006 yılında TSK'ya karşı yapılan ilk kumpas davalarından "Atabeyler davası" kapsamında tutuklanmıştı. Eren, geçtiğimiz yıl ise tahliye edilmişti.

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