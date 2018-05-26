Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, yurt dışından temin edilen ilaçlarda kurdaki artış nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşanabildiğini belirterek, "Sahadan aldığımız bilgiler, göz damlası ilaçlarında ve bazı kanser ilaçlarında bir sıkıntının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu durumun sebebi gayet açık, üretici firma mevcut kur üzerinden ürünlerini Türkiye piyasasına sokmak istemiyor." dedi.

AA'nın haberine göre, Çolak, döviz kurundaki artışın ilaç fiyatları üzerindeki etkisi, eczacıların yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kur artışının yurt dışından temin edilen ilaçlarda zaman zaman sıkıntı yaşanmasına neden olabildiğini belirten Çolak, "Kur düzenlemeleri nedeniyle yaşanan ilaç yokluğu, son yıllarda hem hastaları hem eczacıları mağdur ediyor. Kur değişiminden kaynaklı fiyat artışları söz konusu olduğunda ilaçlar piyasadan çekiliyor ya da eczanelere sınırlı sayıda ulaştırılıyor." diye konuştu.

Her yıl buna benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Kur bedeli, bir, iki ay öncesinden açıklanıyor. Bu çok uygun değil. Yeni kur rakamı önceden açıklandığında üretici firma, elindeki ürünü daha düşük fiyata vermemek adına piyasadan çekiyor. Bu durum, ilacı eczaneye ulaştıran depolar için de geçerli. İlaç yokluğuna alternatif çözüm, kur ayarlamasının tek seferde yapılması yerine yıl içerisine yayılarak yapılması ve bunun belirli periyotlarla fiyatlara yansıması ile olacaktır.

BU BELİRTİLER GÖZDEN KAÇIYOR! DİKKAT HER BİRİ KANSERE İŞARET!

İlaç temininde sıkıntı, bilhassa ithal ilaçlarda ortaya çıkıyor. Dönemin şartlarına göre farklı ilaç kalemlerinde yokluk yaşanabiliyor. Örneğin, son dönemlerde sahadan aldığımız bilgiler, göz damlası ilaçlarında ve bazı kanser ilaçlarında bir sıkıntının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu durumun sebebi gayet açık, üretici firma mevcut kur üzerinden ürünlerini Türkiye piyasasına sokmak istemiyor."