‘Kurtlar Vadisi Vatan’ için geri sayım

29 Eylül’de vizyona girecek ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ öncesinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş’in ‘Akılda Kalan’ programına konuk olan Necati Şaşmaz, heyecanını seyirciyle paylaştı.

HT Magazin'in haberine göre, sadece Kurtlar Vadisi izleyicilerinin değil, tüm sinemaseverlerin keyifle izleyeceği bir film yaptıklarını söyleyen Şaşmaz, dizinin Şubat 2018’de ekrana döneceğini açıkladı.

Kurtlar Vadisi Vatan

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Veyis Ateş