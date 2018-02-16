Kurulan şirket sayısı Ocak'ta yüzde 61 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,04 artarak 9 bin 535 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14.62 arttı ve 2 bin 211 olarak kayıtlara geçti.

Kurulan şirket sayısı ocakta bir önceki aya göre ise yüzde 53,54, kapanan şirket sayısı yüzde 9.73 artış gösterdi.