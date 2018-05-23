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Kuyt'ın jübilesinde 3 takım oluşturulacak. Feyenoord efsaneleri, Hollanda Milli Takımı efsaneleri ve Kuyt'ın Liverpool ile Fenerbahçe'de beraber oynadığı futbolculardan kurulu bir takım...

Geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'ın da bir takımda teknik direktör olarak görev yapacağı öne sürülmüştü, bu iddia asılsız çıktı.