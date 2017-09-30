Kuzey Irak'a günlük 23 milyon dolarlık bypass

Irak merkezi hükümetinin, Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından ham petrol ihracatı konusunda Türkiye ile ortak adımlar atılacağını duyurmasıyla birlikte gözler bu alanda yapılacak işbirliğine çevrildi.
Türkiye, petrolde Erbil’i devre dışı bırakacak formülü gündemine aldı.
Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Türkiye, Erbil ile 2013’te yaptığı boru hattıyla petrol taşıma anlaşmasını uygulamayacak. Bağdat hükümeti ile petrol ihracatı konusunda yeni bir anlaşma imzalanacak. Taraflar, anlaşmaya ilişkin hukuki ve teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardı.
Değerlendirme sonrasında BOTAŞ ve Irak’ın petrol şirketi SOMO’nun görüşmelere başlaması bekleniyor.
MUHATAP IRAK
Kürt bölgesinden Ceyhan’a söz konusu boru hattı üzerinden günde 600 bin varil petrol akıyor. Kürt yönetimi petrol ihracatından günlük 23 milyon dolar gelir elde ediyor.
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Başbakan Binali Yıldırım’la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Ankara’nın ham petrol ihracatıyla ilgili sadece Bağdat yönetimini muhatap alacağını açıklamıştı.
İbadi, Türkiye’nin Irak hükümeti tarafından verilecek tüm kararlara desteğini teyit ederek, alınacak önlemler arasında petrol ihracatının Irak hükümetiyle sınırlandırılmasının da bulunduğunu aktarmıştı.
ERDOĞAN ‘VANA BİZDE’ DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın, Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ihraç edilecek Kuzey Irak petrolü konusunda nasıl bir politika izleyeceğine dair ipuçlarını vermişti.
Erdoğan, “Farklı tedbirlerimiz var, ayrı. Onları da ayrıca devreye sokacağız ve bütün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak yerel yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti” demişti.
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