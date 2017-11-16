Kuzey Kore, ABD’ye siber savaş açtı

ABD hükümeti, 2016 yılından bu yana Kuzey Kore tarafından finanse edilen siber saldırıların havacılık, telekomünikasyon ve finansal endüstrileri hedef aldığını ve teknik alarma geçtiklerini açıkladı.

FBI ve Savunma Bakanlığı, Kuzey Koreli siber korsanların FALLCHILL olarak bilinen bir zararlı yazılımı kullanarak ülkedeki bilgisayar ve ağ sistemlerine girmeye çalıştıklarını belirtti.

ABD daha önce yayınladığı bir uyarıda, Kuzey Kore hükümetinin 2009 yılından bu yana dünyanın çeşitli bölgelerde siber savaşlar sürdürdüğünün altını çizmişti.

FALLCHILL zararlı yazılımı, siber korsanlara sistemleri izleme ve yönetme fırsatı sağlıyor. Kullanıcılar çoğunlukla siber korsanlar tarafından ele geçirilmiş sitelerden indirdikleri programlar aracılığıyla bu zararlı yazılımı sistemlerine davet ediyorlar.

Savunma Bakanlığı’ndan yayınlanan alarm, füze denemeleri ile gerilen Washington – Pyongyang tansiyonunun daha da artmasına sebep oldu. FBI temmuz ayında yayınladığı uyarıda, Kuzey Kore’nin askeri ve stratejik görevleri doğrultusunda siber operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini haber veriyordu.

Kuzey Kore ise diğer ülkelere karşı siber operasyonlar düzenlediği iddialarını tekrar tekrar reddediyor.

kuzey kore

abd

Kim Jong Un

siber savaş