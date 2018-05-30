Netflix platformunda yayınlanan ve ülkemizde de büyük ilgi gören La Casa de Papel dizisinin merakla beklenen 3. sezonu için açıklama yapıldı. Netflix'in Twitter hesabından yapılan açıklamada La Casa de Papel dizisinin 3. sezon tarihi oyuncuların yer aldığı bir video ile duyuruldu. Peki La Casa de Papel 3. sezon ne zaman? İşte La Casa de Papel 3. sezon tarihi!

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından gönderilen tweet'te La Casa de Papel dizisinin 3. sezonunun 2019 yılında Netflix'te yer alacağı bildirildi. Yayınlanan videoda dizinin oyuncuları "Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. 3. kısım geliyor ve sadece Netflix'te. Bu soygunu soluksuz izleyeceksiniz." diyor.

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 18, 2018

LA CASA DE PAPEL DİZİSİ

La Casa de Papel, Álex Pina tarafından İspanya'da yaratılan bir soygun dizisidir. 2 Mayıs 2017 tarihinde ilk bölümüyle yayınlanan La Casa de Papel, 2. sezonun tamamlanmasıyla 23 Kasım 2017'de ara vermişti.

Oyuncular

Úrsula Corberó - Tokyo

Itziar Ituño - Raquel Murillo

Álvaro Morte - Profesör

Pedro Alonso - Berlin

Alba Flores - Nairobi

Paco Tous - Moskova

Jaime Lorente - Denver

Miguel Herrán - Rio

Darko Peric - Helsinki

Kiti Mánver - Raquel'in annesi

Enrique Arce - Arturo Román

María Pedraza - Alison Parker

Anna Gras - Mercedes

Fernando Soto - Ángel

Juan Fernández - Coronel Prieto

Fran Morcillo - Pablo

Esther Acebo - Mónica Gaztambide

Clara Alvarado - Ariadna