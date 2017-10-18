La Liga yayın hakları ihalesi ertelendi

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La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'daki politik kriz nedeniyle ligin yayın hakları ihalesinin ertelendiğini duyurdu.



AS'ın haberine göre, bölgedeki siyasi belirsizlik nedeniyle yayın hakları ihalesi en az 2 hafta süreyle ertelendi.



Madrid'deki futbol zirvesinde konuşan Tebas yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"İspanya'da neler olup bittiğini görene kadar ihaleyi erteledik. Bu bir problem ve turnuvaları büyük bir şekilde etkileyebilir. Avrupa'nın yanısıra, Hindistan ve Singapur gibi Asya ülkelerinde de La Liga maçları hakkında kaygılar var. Barcelona'nın, La Liga'nın %50'si olduğunu düşünebilirsiniz, ama gerçek bu değil. Barcelona'nın %20-25 paya sahip olduğunu söyleyebilirim." dedi.



Bağımsızlığın ilan edilmesi durumunda Barcelona ve diğer Katalan kulüplerinin geleceği belirsizliğini korurken, El Clasico'nun (Barcelona-Real Madrid maçları) ortadan kalkması yayın gelirlerinin ciddi oranda düşmesine neden olacak.

NE OLMUŞTU?

Katalan Özerk Yönetimi'nin 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitme kararı İspanya'yı uzun yıllardır karşılaştığı en büyük siyasi krizle karşı karşıya bırakmıştı. Madrid hükümetinin referandumu yasadışı ilan etmesine karşın, Katalanlar 1 Ekim'de referanduma gitmiş ve sandıktan yüzde 90 oranında 'Evet' oyu çıkmıştı.

Referandum sonrasında Katalan lider Puigdemont, bağımsızlık ilan etmekten kaçınmış ancak merkezi hükümet Katalan liderden daha net ifadelerle bağımsızlık ilan edilmeyeceğine yönelik bir açıklama yapmasını istemişti. Son olarak bazı Katalan sivil toplum liderlerinin tutuklanması bölgede tansiyonu arttırmış ve 200 bin Katalonyalı tutuklamalara karşı protesto gösterileri düzenlemişti.

Henüz bir sonuca ulaşamayan Katalonya krizi futbol gündeminde de önemli yer tutmuştu. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, olası bir bağımsızlık ilanında Barcelona'nın La Liga'da oynayamayacağını belirtirken, Katalonya Özerk Yönetimi'nin Spor Bakanı, La Liga'da oynayan Katalan kulüplerinin (Barcelona, Espanyol ve Girona) Ligue 1, Serie A veya Premier Lig'de yer alabileceğini savunmuştu.

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