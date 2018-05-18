Lahti - RoPS sahaya çıkıyor

Lahti ve RoPS, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 14 puanlı Lahti 4. sırada bulunuyor, RoPS 19 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Lahti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. RoPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 115. İddaa'da Lahti kazanır 1.85, berabere biter 2.90, RoPS kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lahti son haftadaki HIFK Helsinki müsabasında 2-1 kazandı.

RoPS ise Hjk Helsinki karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Lahti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lahti, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

RoPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. RoPS, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.