Larry King akciğer kanserine yakalandı

Yapılan açıklamada temmuz ayında çektirdiği röntgen filminde kanser olduğu anlaşılan King'in ameliyat olduğu ve ciğerlerindeki kanserli bölümlerin alındığı belirtildi. King 1987 yılında kalp krizi geçirip by pass ameliyatı olmuştu. Aynı zamanda şeker hastası olan King, 1999 yılında da prostat kanserine yakalanmış ama kanseri yenmeyi başarmıştı.





larry king